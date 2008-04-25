Есть сайт http://www.blogun.ru. Сейчас он проходит процесс редизайна и ему, для главной страницы, нужна иллюстрация (в векторном формате). По стилю это должно выглядеть приблизительно так: http://www.joyent.com/ (иллюстрация по центру) или так: http://www.wishlistr.com/ ...
Нужно нарисовать картинку
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Нужно нарисовать картинку набросок в приложение.
Только без номера телефона и названия фирмы, чисто картинка.
На картинке должны быть ракушки, звезда(ы), песок, вода.
Она должна быть красивой более натуральной. Качество не менее 200 dpi, размер не менее 1200х1200 pix
Бюджет небольшой, если хорошо сделаете, будут заказы еще,более оплачиваемые. Но и отзыв
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