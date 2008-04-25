Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Нужно нарисовать картинку набросок в приложение.

Только без номера телефона и названия фирмы, чисто картинка.

На картинке должны быть ракушки, звезда(ы), песок, вода.

Она должна быть красивой более натуральной. Качество не менее 200 dpi, размер не менее 1200х1200 pix

Бюджет небольшой, если хорошо сделаете, будут заказы еще,более оплачиваемые. Но и отзыв