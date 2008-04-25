Нужно нарисовать картинку

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок534 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Нужно нарисовать картинку набросок в приложение.

Только без номера телефона и названия фирмы, чисто картинка.

На картинке должны быть ракушки, звезда(ы), песок, вода.

Она должна быть красивой более натуральной. Качество не менее 200 dpi, размер не менее 1200х1200 pix

Бюджет небольшой, если хорошо сделаете, будут заказы еще,более оплачиваемые. Но и отзыв

17 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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