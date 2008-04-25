Иллюстрация для нового сайта Блогуна

Есть сайт http://www.blogun.ru. Сейчас он проходит процесс редизайна и ему, для главной страницы, нужна иллюстрация (в векторном формате).

По стилю это должно выглядеть приблизительно так: http://www.joyent.com/ (иллюстрация по центру) или так: http://www.wishlistr.com/ (аналогично). Хотя бы намек на фон в иллюстрации обязателен. Рисовка в меру реалистичная. Можете нарисовать так или лучше — оставляйте ссылку на портфолио.

Бюджет на иллюстрацию — от 100 до 250 долларов. Возможно также сотрудничество в плане дизайна сайта в целом, за отдельную оплату.

Предполагается общение по ICQ с кандидатами, давшими ссылку на интересное портфолио. Поэтому оставляйте свои ICQ UIN в комментариях и будьте онлайн :)