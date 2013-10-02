Дизайн интерьера! Проект для Ильиной Ольги.

Добрый день! Необходима разработка дизайн-проектов кухонь с целью наполнения каталога. Цель предоставить посетителям сайта варианты дизайн-проектов с указанными размерами для различных планировок помещений. Пример работы во вложении. Варианты визуализации в разных цветовых решениях тоже интересны. Что интересует: 1. Стоимость ...
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Дизайн интерьера коттеджа.
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