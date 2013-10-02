Дизайн интерьера! Проект для Ильиной Ольги.

Очень ответственный, порядочный человек, было очень легко со Станиславом работать, задание дал четко, понятно. Станислав всегда на связи, поэтому возникающие у меня вопросы решались очень быстро!!! Повторюсь еще раз - очень легко работать со Станиславом. Всем советую, очень порядочный человек!