Дизайн интерьера! Проект для Ильиной Ольги.

$850
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка161 просмотр
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Дизайн интерьера коттеджа.

10 лет назад
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Клдиашвили 
53 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
umochca
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$850
7 дней
Ольга серьёзный дизайнер. Я очень доволен работой. Все понимает с полуслова, проявляет инициативу там где нужно и обращает внимание на мельчайщие детали. Умеет внимательно выслушать и всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Очень ответственный, порядочный человек, было очень легко со Станиславом работать, задание дал четко, понятно. Станислав всегда на связи, поэтому возникающие у меня вопросы решались очень быстро!!! Повторюсь еще раз - очень легко работать со Станиславом. Всем советую, очень порядочный человек!
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