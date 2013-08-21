Дизайн-проекты мебели

Есть план (чертеж) кухни (гарнитура) в карандаше. Есть цвета фасадов, столешницы. Нужно замоделить кухню и представить макет в интерьере (любом абстрактном). Принимаю предложения только от людей, кому есть, что показать. Пожалуйста, указывайте примерный срок и ...