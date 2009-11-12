Дизайн комнаты в однокомнатной квартире

Необходимо разработать интерьер семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий. Подробное техзадание с планами БТИ в приложении Присылая свои предложения, пожалуйста, опишите, почему именно Вы можете сделать эту работу лучше других. Возможно, ...
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Требуется разработать дизайн (только планировка, эскизы, никакой документации не нужно) жилой комнаты в однокомнатной квартире в типовом доме.
Перепланировка помещения не допустима.
Стиль - современный и простой, без излишеств.
Желательно оставить больше свободного пространства.
Прежде всего, должно быть удобно пользоваться.
P.S. В файле жилая комната - самая большая.
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