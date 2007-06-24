Дизайн квартиры 104 кв.м.

Здравствуйте ))

Нужен дизайн интерьера квартиры.

О квартире: см.аттачмент, после строителей, препланировка подразумевается. 15 этаж 24-ного дома. Из особенностей - витражные окна во всю стену. Адрес - Киев.

О заказчике: семья из трех челов. Пожелания заказчика будут изложены победителю тендера.

О дизайнере: у Вас должен быть опыт проектирования дизайна, подтвержденный портфолио.

О стиле: точно сказать трудно, скорее эклектика. НЕ исторический стиль (ампир, барокко, рококо), НЕ хай-тек.

О документировании проекта:

1. Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций.

2. План помещения после перепланировки с размерами.

3. План размещения санитарно-технического оборудования.

4. Дизайн потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений.

5. План размещения осветительных приборов, план выключателей с указанием включения групп светильников.

6. Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа и мощности и др. специальных требований.

7. План размещения электрических розеток и электровыводов.

8. План размещения электрического подогрева пола с привязкой регулятора.

9. План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.

10. Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала.

11. Разрез и развертка стен с декоративными элементами.

12. Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного материала.

13. План расстановки выбранной мебели.

14. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.

15. Ведомость отделки.

Просьба оставлять Ваши предложения в качестве коментариев к проекту или по адресу [email protected]