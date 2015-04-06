Дизайн маникюрной стойки/нэйл бар

Требуется разработать дизайн маникюрной стоки, нейл бара для торгового центра. Итак, что требуется:

Необходимо предусмотреть 4 места для оказания услуг маникюра и покрыти в формате бара. Это должно напоминать барную стойку с расположенными по бокам стульями. Максимальная ширина всего островка не должна превышать 1,5м. Высота не должна превышать 117см. Сильные перепады высот и витрины скорее всего не найдут применение в данной конструкции. Конструкция должна быть легкой, но в то же время функциональной, стильной и привлекать внимание потенциальных клиентов. В приложении есть два эскизных рисунка того, как это может выглядеть - если есть другие конструктивные решения - удобные и красивые, то мы готовы их рассмотреть

Хочется видеть применение цветной (оранжевой - наш фирменный цвет, или любой другой) окантовки по периметру и декоративной светотехники, например возможно встроить в некоторые части мебели RGB LED ленту или белую ленту.

На той части которая выходит к пешеходной зоне (проход на рисунке 2, фронтальная часть) нужно предусмотреть пластиковые дисплеи для размещения информации на них. Возможно, разместить цветное изображение на фронтальной части на прозрачной пленке, абстрактные цветы, вензеля и пр. - на ваше усмотрение. Изначально задумывалось, что это будет место под логотип или какой-то бренд. Возможно бренд будет выполнен объемными буквами "Ногтевая студия" черного или любого другого цвета. Здесь так же можно быть достаточно гибким. Также на рабочей поверхности столов можно разместить цветы/абстракцию/звезды/логотип/женские силуэты и пр. (ламинация) - это приветствуется. Проход внутрь будет осуществляться через откатной комод(шкафчик на колесах).

Внутри будет кулер с водой и может быть еще кое-какая очень небольшая мебель.

В приложении есть текущая стойка - она выглядит слишком громоздкой и не отвечает требованиям ТЦ. Данная стойка не принадлежит организации и учитывать ее в работе нет необходимости.

Материалы могут использоваться любые (все будет на заказ): стекло, поликарбонат, матированные поверхности и т.д.

Цвет логотипа можно изменять.

Общее пожелание: очень яркая

Дополнение:

Прямые углы понадобится скруглить и возможно предусмотреть столешницу неправильной формы (вогнутой внутрь как со стороны мастера так и со стороны клиента)