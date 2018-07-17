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Дизайн-проект офиса
Есть офис в Днепре. Площадь под рабочие места - около 200 м кв. Сейчас на них расположено 32 рабочих места. В основном это open space + 2
отдельных кабинета + 2 кабинета под стеклам.
Цель - сделать перепланировку таким образом, чтобы добавить еще 8 мест.
Возможно, необходимо расставить мебель по-другому, возможно, мебель заменить на более компактную. Решение ожидаем от дизайнера.
Представляем результат в виде схемы рассадки сотрудников с реальными размерами мебели.
3Д визуализация - желательно (будем смотреть по бюджету, и насколько это вообще необходимо)
Вторая часть задания - сведение всех 6 офисов компании к единому стилю. Т.к.
помещения съемные, то кардинально изменить их мы не в праве.
Скорее всего надо будет использовать цветовую гамму мебели и элементы декора одинаковые.
Третья часть задания - содействие и помощь в заказе/приобретении таких элементов и мебели. Организация и контроль работ на местах.
Если у Вас все еще сохранился интерес к данному проекту, прошу отправить примеры работ и ориентировочную стоимость вышеописанных работ.
Кандидатуры рассматриваются до 13.08
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