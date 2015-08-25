Организация ювелирной точки на выставке

Есть сцена со старинным замком. нужно к ней полностью достроить ландшафт: лес, овраги, горы, дорогу, подъемный мост; настроить текстуры. Сцена готовится для последующего композинга в видео 2К. Допустимые движки: Вирей, Менталрей. Общая схема местности во ...
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Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки,
Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении )
Идея - использования максимально экономичных материалов для построения пространства, с учетом наименьших затрат создать максимально эффектное пространство для восприятия
Задача - вся конструкция должна быть легкой и собираться в считанные часы максимум
Цель - создать визуальное влечение креатив приветствуется
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