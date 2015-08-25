Организация ювелирной точки на выставке

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен5 заявок283 просмотра
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Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки,

Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении )

Идея - использования максимально экономичных материалов для построения пространства, с учетом наименьших затрат создать максимально эффектное пространство для восприятия

Задача - вся конструкция должна быть легкой и собираться в считанные часы максимум

Цель - создать визуальное влечение креатив приветствуется

9 лет назад
pro100art
38 летСША
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
_lisi4ka_
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$40
3 дня
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Хорошо
3DDesign
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$80
7 дней
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