Организация ювелирной точки на выставке

Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки,

Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении )

Идея - использования максимально экономичных материалов для построения пространства, с учетом наименьших затрат создать максимально эффектное пространство для восприятия

Задача - вся конструкция должна быть легкой и собираться в считанные часы максимум

Цель - создать визуальное влечение креатив приветствуется