Планировка квартиры

# 1 — $ 30

Во вложении чертеж 2-х комнатной квартиры. Необходимо сделать перепланировку (стены можно двигать все) и расстановку мебели.

Пожелание по перепланировке: — объединить кухню (2) с гостиной (3) + избавится от длинного коридора. (1). Туалет (5) и Ванна (6) также объединяются. Остальное на ваш творческий вкус.

От вас на выходе: итоговый вариант планировки помещений с расстановкой мебели.

Вымерять каждый миллиметр на плане не нужно, главное грамотно сделать зонирование и расставить мебель.

Если заказчику понравится Ваша работа, возможна полная отдача проекта на ваше исполнение.