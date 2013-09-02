Планировка квартиры

$30
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт2 заявки478 просмотров
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#1$30

Во вложении чертеж 2-х комнатной квартиры. Необходимо сделать перепланировку (стены можно двигать все) и расстановку мебели.

Пожелание по перепланировке: — объединить кухню (2) с гостиной (3) + избавится от длинного коридора. (1). Туалет (5) и Ванна (6) также объединяются. Остальное на ваш творческий вкус.

От вас на выходе: итоговый вариант планировки помещений с расстановкой мебели.

Вымерять каждый миллиметр на плане не нужно, главное грамотно сделать зонирование и расставить мебель.

Если заказчику понравится Ваша работа, возможна полная отдача проекта на ваше исполнение.

10 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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Нет заявок фрилансеров
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