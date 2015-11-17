Проект фасада банкетного зала и прилегающей к нему территории

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен18 заявок344 просмотра
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Тема проекта: создание проекта фасада здания банкетного зала и прилегающей к нему территории.

В прилагаемых файлах имеется вся необходимая информация.  Дополнительные фото готов выслать на почту.

8 лет назад
moiseyvartem
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
AnnaGoncharova
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$100
7 дней
Выражаю огромную благодарность Анне! Впервые встречаю человека, который на большом, удаленном расстоянии может смотреть моими глазами, понимать с одного слова и претворять в жизнь невероятную реальность!!! Мой первый опыт с фрилансером оказался положительным! Анна, большое Вам спасибо!
Чудесный заказчик - четко ставит задачи, отвечает на вопросы, никаких проблем с оплатой. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!
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