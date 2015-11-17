Проект фасада банкетного зала и прилегающей к нему территории

Выражаю огромную благодарность Анне! Впервые встречаю человека, который на большом, удаленном расстоянии может смотреть моими глазами, понимать с одного слова и претворять в жизнь невероятную реальность!!! Мой первый опыт с фрилансером оказался положительным! Анна, большое Вам спасибо!