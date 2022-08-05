Требуется разработать планировочное решение и зонирование таунхауса площадью 140 кв. м. Включает 1 прихожую, кухню-гостиную, спальню, детскую для 2 детей, 2 с/у и рабочее место. Необходимо провести опрос с владельцами, предложить 1-2 варианты планировки с расстановкой мебели, обсудить правки и составить чертежи с привязкой светильников и розеток. Длительность проекта — до двух недель.