Требуется разработать и визуализировать дизайн проект для кафе быстрого питания площадью 100 м2 в Германии. Дизайн должен соответствовать фирменному стилю, быть современным, интересным и стильным. Учитывайте требования к интерьеру и экстерьеру.
Проектирование мягкой мебели. Проекттрование каркаса для мягкой мебели
Здравствуйте, нам необходимо сделать проект каркаса и диван. как с вами связаться? М
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