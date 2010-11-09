Розничный магазин, дизайн интерьера, фирм. стиль

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Закрыт9 заявок380 просмотров

Для розничного магазина вышивки и вязания требуется разработать фирменный стиль, варианты интерьера,

стили витрин, шкафчиков, вывески с названием, и другое.

Проект состоит из нескольких этапов.

1- фирменный стиль, интерерный стиль,

2- веб сайт

3- франчайзинг документы.

Просьба обращаться тем у кого есть успешный опыт подобных работ.

Фотографии существующего магазина и пожелания по дизайну вышлю дополнительно.

05 Февраля: Спасибо за предложения о сотрудничестве. Проект пересмотрен. Будет размещен по частям.

14 лет назад
harlam
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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