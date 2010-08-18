Сделать чертеж витрин

Площадь 115 м.кв. стиль – не классика 1. Планировочные решения 2. Упрощенная схематичная 3D визуализация, преимущественно с моделями из библиотек, рендер в белом. Можно в архикаде или максе. Образец во вложении. 3. Чертежи и рекомендации по материалам. Только Питер!! Оплата ...