Сделать чертеж витрин

Требуется нарисовать помещение ванной комнаты в зd графике. Дизайн готов, 90% моделей будет предоставлено. Нужно поднять стены по плану, из фотографий плитки нарезать карты, правильно поставить свет и назначить материалы. В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать эскиз витрин, строгих требований нет, но чертеж должен быть понятен среднестатистическому мебельщику.
Формат - графический файл PNG
Не обязательно придерживатся маштаба и всех правил - главное чтоб была понятна общая конструкция размеры. Виды спереди и сбоку.
Витрина номер 1:
рисунок самой витрины: http://s49.radikal.ru/i124/1009/a4/ec94bf6840b6.jpg
Высота - 2 м
Ширина 0,9 м
толщина - 0,4
нижняя тумба высота 0,5
между полками - 30см
2. Стол-стенд http://s004.radikal.ru/i206/1009/0b/ce77fe38eedb.jpg
Высота - 0,75 м
Ширина 0,9 м
толщина - 0,6
между полками - 30см
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