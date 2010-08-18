Ванная комната в 3d

Требуется нарисовать помещение ванной комнаты в зd графике.

Дизайн готов, 90% моделей будет предоставлено.

Нужно поднять стены по плану,

из фотографий плитки нарезать карты, правильно поставить свет и назначить материалы.

В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а также 3d файл (3ds max 2009,Vray).

Возможны небольшие доработки.Значительные изменения за дополнительную оплату. Срок 2 дня.

Качество зd графики должно быть не хуже того что в приложении.

Предоплата после выполнения 50% объёма работы ( Web Money на рублевый кошелек 1:30).

Остаток суммы после 100% сдачи работы.

Наличие аськи и скайпа с микрофоном обязательно.