Задача: 1. Смоделировать стеновую панель. Параметры и текстуры прилагаются. 2. Готовую панель визуализировать в 3-х вариантах, используя современные интерьеры Требуемое количество панелей около 30 шт. ...
Требуется дизайн-проект квартиры
Требуется дизайн-проект для нескольких помещений в квартире (коридор, ванная комната, гостиная и спальня). Площадь помещений для дизайна - 49м2 Дом монолитно-кирпичный, индивидуальный проект.
Место жительства дизайнера не важно, т.к. объект еще строится, соответственно размеры даны приблизительные (погрешность до 15мм).
Бриф можно скачать по ссылке:
dl.dropbox.com/u/3081507/brief.doc
Чего бы я хотел увидеть в результате:
Визуализацию интерьера. Уровень детализации должен быть достаточен для понимания концепции.
Проект (развертка стен, схема электрики, план полов и потолков). Возможно что-то забыл и ,надеюсь, подскажете.
Список материалов, которые должны быть использованы в ремонте.
В большинстве вопросов у меня есть четкое представление того, чего я хочу, но есть некоторые детали, по которым мне хотелось бы получить рекомендацию профессионала.
Если есть спорные моменты, то я готов соглашаться с аргументированными предложениями. Также готов погружаться в проект и отвечать на любые вопросы максимально быстро.
Каких-то специфичных требований к кандидату нет, но очень желательно наличие скайпа.
Также должен упомянуть - кандидатам, у которых нет портфолио или оно совсем незначительное, рассчитывать на предоплату нельзя. Имел негативный опыт, поэтому прошу понять.
Жду предложений или вопросов на почту [email protected]
Предложения будут рассматриваться до 24.10.11
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