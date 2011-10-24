Требуется дизайн-проект квартиры

Требуется дизайн-проект для нескольких помещений в квартире (коридор, ванная комната, гостиная и спальня). Площадь помещений для дизайна - 49м2 Дом монолитно-кирпичный, индивидуальный проект.

Место жительства дизайнера не важно, т.к. объект еще строится, соответственно размеры даны приблизительные (погрешность до 15мм).

Бриф можно скачать по ссылке:

dl.dropbox.com/u/3081507/brief.doc

Чего бы я хотел увидеть в результате:

Визуализацию интерьера. Уровень детализации должен быть достаточен для понимания концепции.

Проект (развертка стен, схема электрики, план полов и потолков). Возможно что-то забыл и ,надеюсь, подскажете.

Список материалов, которые должны быть использованы в ремонте.

В большинстве вопросов у меня есть четкое представление того, чего я хочу, но есть некоторые детали, по которым мне хотелось бы получить рекомендацию профессионала.

Если есть спорные моменты, то я готов соглашаться с аргументированными предложениями. Также готов погружаться в проект и отвечать на любые вопросы максимально быстро.

Каких-то специфичных требований к кандидату нет, но очень желательно наличие скайпа.

Также должен упомянуть - кандидатам, у которых нет портфолио или оно совсем незначительное, рассчитывать на предоплату нельзя. Имел негативный опыт, поэтому прошу понять.

Жду предложений или вопросов на почту [email protected]

Предложения будут рассматриваться до 24.10.11