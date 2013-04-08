Необходим дизайн детской комнаты с с визуализацией. (мансарда) Пожелания по проекту: 1. расположение мебели, шкафов, стол и мест для хранения
Упрощенная визуализация летней веранды ресторана
Есть несколько фото входа в ресторан. Будем строить веранду. Для утверждения веранды в инстанциях ее нужно нарисовать на фоне реального входа. Есть несколько примеров того, что мы хотим. Фото ресторана отошлю в личку.
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