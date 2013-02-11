Визуализация гостиной

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка150 просмотров
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Визуализация гостиной в 3d

11 лет назад
Veronika1984
Вероника 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
19Pavel88
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Отлично выполненная работа. Всегда на связи, в срок, профессионально. Спасибо большое. Рекомендую)
С Вероникой приятно иметь дело - она настоящий профессионал. Умение ясно поставить задачу и грамотно её сформулировать избавляет от недопонимания с обеих сторон и делает работу приятной и оперативной.