Визуализация спальни и комнаты для подростка

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен10 заявок243 просмотра
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Здравствуйте!

нужно выполнить визуализацию спальни (кровать+ 2 тумбочки, шкаф купе, тв, люстра, 2 бра, дверь)-12 кв.м.

и комнату подростка (диван, шкаф-купе, стол , пуф, люстра, 3 шт точечн свет-ка, дверь)-16 кв.м.

Мебель можно брать из библиотек

Без изысков и заморочек (отсутствие конструкций), все просто, потолок белый, пол -ламинат,

чертеж будет от "руки" и описание по цветам

Оплата после превью, если возникнут "правки" -за доп оплату,

при выборе -ориентируемся на срок (указывайте)

11 лет назад
Veronika1984
Вероника 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отлично выполненная работа, все в срок и по тех заданию. Спасибо. Рекомендую!
Потрясающий, адекватный заказчик)) оч понравилось сотрудничать)