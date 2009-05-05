Модуль обмена web-портала с 1С 8 УПП

Требуется программист в Санкт-Петербурге для написания модуля обмена 1С8 УПП с веб-порталом. Модуль должен автоматически синхронизировать информацию в базе и на портале. Особое внимание нужно уделить количеству товара в базе (от 5000 до 10000 наменований) и быстродействию данного модуля. Модуль должен синхронизировать не только товар и контрагентов но и статусы заказов на основании приходных/расходных документов. Формат данных обмена с порталом будет выдан. Работаем только по договору.