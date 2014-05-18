Имеется отрисованный в Автокаде план организации дорожного движения на локальной территории. Необходимо данный план дополнить новыми данными и рисунками. Примерный объем работы - не более 5 часов в течение 2х дней. ...
Корректировка плана благоустройства территории
Имеется план благоустройства территории, который нужно скорректировать с изготовлением нового чертежа для вставки в генплан
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