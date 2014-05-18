Корректировка плана благоустройства территории

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Картография
Закрыт10 заявок286 просмотров

Имеется план благоустройства территории, который нужно скорректировать с изготовлением нового чертежа для вставки в генплан

10 лет назад
can16
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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