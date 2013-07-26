Проект планировки и межевания территории

КартографияЗакрыт1 заявка272 просмотра
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Необходимо разработать проект планировки и межевания территории газопровода.

Необходим исполнитель понимающий о чем идет речь.

Это маленький проект, уже заключен следующий контракт на более крупный объем.

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
House-projects
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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