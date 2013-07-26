Требуются геодезисты или чертежники на отрисовку карт (перерисовка топографических карт в автокад). Предлагайте свои расценки. Объемы не большие, но постоянные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать проект планировки и межевания территории газопровода.
Необходим исполнитель понимающий о чем идет речь.
Это маленький проект, уже заключен следующий контракт на более крупный объем.
Жду Ваших предложений.
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