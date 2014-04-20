Требуются геодезисты

Здравствуйте. Нам нужно нарисовать карту для презентации. По размеру, чтобы влазила в лист обычного КП. Подробнее: Нужно обозначить 3 зоны: Москва, кольцо за Москвой и все, что после кольца. Карту прилагаю. Т.е обозначить 3 зоны разными цветами. Можно ...