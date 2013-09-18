Требуется отрисовать карту, периодическое задание

Уважаемые технические дизайнеры,

хочу предложить вашему вниманию периодическую задачу по отрисовке карты для последующей верстки и размещения на сайте.

Объясню задачу на примере:

1. берем ссылку со страницы: http://bobyakov.ru/link.htm

2. обведенные области - это ориентиры.

3. Ориентиры входят в состав массивов. Массивы перечислены в отдельном файле (прилагается).

4. Каждый ориентир должен быть сделан отдельным слоем.

5. Также отдельным слоем должен быть сделан каждый массив.

6. Массив имеет два слоя - цветной и белый.

7. Отдельным верхним слоем сделан пунктир, обозначающий на массиве области ориентиров.

8. Также нужно размещать названия массивов/ориентиров

Результат выполнения этого задания прилагается.

Если вы аккуратны, внимательны, пунктуальны и любите выполнять техническую спокойную работу, то вы идеальный исполнитель. От меня предельно конкретные требования и ограничения, набор палитры, пример исходника и консультации (при необходимости), от вас - цена выполнения задания, срок. Периодичность - около одного обращения раз в месяц.