Необхожимо отрисовать карту Пхукета с учетом пожеланий, указанием основных отелей и достопримечательностей. Карта. Размер в развернутом виде 50х45 см, она складывается до размера 10х15 см. Содержание карты: рекламные макеты и собственно сама карта. ...
Требуется отрисовать карту, периодическое задание
Уважаемые технические дизайнеры,
хочу предложить вашему вниманию периодическую задачу по отрисовке карты для последующей верстки и размещения на сайте.
Объясню задачу на примере:
1. берем ссылку со страницы: http://bobyakov.ru/link.htm
2. обведенные области - это ориентиры.
3. Ориентиры входят в состав массивов. Массивы перечислены в отдельном файле (прилагается).
4. Каждый ориентир должен быть сделан отдельным слоем.
5. Также отдельным слоем должен быть сделан каждый массив.
6. Массив имеет два слоя - цветной и белый.
7. Отдельным верхним слоем сделан пунктир, обозначающий на массиве области ориентиров.
8. Также нужно размещать названия массивов/ориентиров
Результат выполнения этого задания прилагается.
Если вы аккуратны, внимательны, пунктуальны и любите выполнять техническую спокойную работу, то вы идеальный исполнитель. От меня предельно конкретные требования и ограничения, набор палитры, пример исходника и консультации (при необходимости), от вас - цена выполнения задания, срок. Периодичность - около одного обращения раз в месяц.
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