Писатель для лонгрида

Тема: Возможность внедрения технологий BIM при проектировании объектов транспортной инфраструктуры. Нужна 2 и 3-я глава. Во второй главе необходимо сделать обзора на 4 BIM программы для проектирования дорог и мостов. Далее составить методику по внедрению BIM для строительных компаний. ...
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