Писатель для лонгрида

$787
КартографияЗакрыт3 заявки388 просмотров
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Нужно найти писателя. Для работы в Москве или в Новосибирске.

Нужны для блога: 1-4 раза в месяц выпускать лонгрид.

Тематика: кадастр, кибернетика, градостроительство, картография, геодезия.

Бюджет до 50 тыс рублей. Можно студенты вузов.

4 года назад
office5wan
Никита 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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