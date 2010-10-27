Админ сервера

На удаленную работу нужен профи админ для ухода за freebsd сервером, с несколькими виртуальными серверами (веб/бд/вин).

На сервере стоят собственные интернет проекты - так что никаких проблем с технической поддержкой юзеров, конфигурацией и установкой доп. модулей и т.д.

Задачи:

Отлаживать - Конфигурировать - Анализировать - Оптимизировать работу сервера и его ключевых приложений (mysql/php/apache/nginx/postresql/)

Обязательно:

Быть в он-лайн в аське постоянно

Уделять серверу не менее 2 часов в день

Оперативно решать проблемы

Не скупиться на объяснения

При необходимости помогать решить проблему по телефону или icq (если вас нет на месте)

Хороший опыт в администрировании и конфигурировании хостинг серверов.

Сделать удобную систему мониторинга за сервером.

Сервер интерпрайзный , рабочий коллектив - приятный. Оплата своевременная.

Работа с нами вам доставит одно удовольствие.

Резюме присылать на e-mail: [email protected] (это не формальность - не поленитесь написать)

Цена/Опыт