Компании, в которой более 20-ти доменов требуется удаленный администратор, для размещения доменов на хостинге (можно на собственном). Стоимость хостинга в год не более 1200 р. Обязанности: во время предупреждать о сроках продления доменов. Создание почтовых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на работу в тех поддержку хостинга системный администратор, преимущественно начинающий.
Обязательно:
Представлять как работают сети, спокойно чувствовать себя в линукс/юникс терминалах, ответственность важна КАТЕГОРИЧЕСКИ, так же как и присутствие онлайн минимум 9 часов в сутки. Из ПО надо знать: Debian 5 Lenny, Apache/Apache2, php5 (с точки зрения администрирования), Mysql, Ssh.
Необязательно, но приветствуется:
Nginx, DIrectadmin, OpenVZ, Openvpn, etc.
Совсем не обязательно, но плюс:
bgp, маршрутизация, ip-kvm, etc.
Начальная ставка 500$, оплата помесячно через webmoney. При условии хорошей работы - постоянные повышения, бонусы и премии.
писать строго на мыло [email protected]
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