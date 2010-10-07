Требуется на работу в тех поддержку хостинга системный администратор, преимущественно начинающий.

Обязательно:

Представлять как работают сети, спокойно чувствовать себя в линукс/юникс терминалах, ответственность важна КАТЕГОРИЧЕСКИ, так же как и присутствие онлайн минимум 9 часов в сутки. Из ПО надо знать: Debian 5 Lenny, Apache/Apache2, php5 (с точки зрения администрирования), Mysql, Ssh.

Необязательно, но приветствуется:

Nginx, DIrectadmin, OpenVZ, Openvpn, etc.

Совсем не обязательно, но плюс:

bgp, маршрутизация, ip-kvm, etc.

Начальная ставка 500$, оплата помесячно через webmoney. При условии хорошей работы - постоянные повышения, бонусы и премии.

писать строго на мыло [email protected]

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