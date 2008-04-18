Нужен человек, который перенесет действующий блог с blog.net.ua на нормальный хостинг и зарегистрирует под нормальный домен. Срочно. Если работа будет сделана быстро и качетсвенно, есть еще аналогичные 2 проекта.
Игровой портал
Необходимо создать игровой портал (на подобии гг.клиента) , с учетом настройки сервера и оформления...
Интересует время создания и стоимость...
За подробностями пишите на icq - 206371713
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