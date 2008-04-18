Игровой портал

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Закрыт3 заявки292 просмотра

Необходимо создать игровой портал (на подобии гг.клиента) , с учетом настройки сервера и оформления...

Интересует время создания и стоимость...

За подробностями пишите на icq - 206371713

17 лет назад
mayz1ng
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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