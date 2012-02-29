Консультации и настройка сервера

Нужно поставить сайт perl на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть несколько проектов, все они на расшаренном хостинге от hoster.ru, тариф Мега-1. Последние пару недель все мои сайты стали довольно часто дружно полеживать. Это проблема первая.
Проблема 2. Один из проектов в ближайшем будущем потребует более ответственного подхода. Больше дискового пространства, доступной оперативной памяти и большей надежности.
Нужно:
1. Консультация о возможных причинах проблемы № 1
2. Совет о надежном хостере. Пока что я присмотрел hetzner. Консультация о целесообразности перехода на виртуальный сервер вместо shared - хостинга.
3. Однократная настройка виртуального сервера и консультация по его дальнейшему администрированию
4. Желательна возможность платного консультирования в будущем и выполнения различных задач в области безопасности и администрирования
Общение планирую вести через скайп. Консультации предлагаю оплачивать по времени. Пишите в скайп stepan.chernyaev когда я буду онлайн. В заявках, пожалуйста, ориентируйте сразу по стоимости настройки сервера и часа консультации.
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