Консультации и настройка сервера

У меня есть несколько проектов, все они на расшаренном хостинге от hoster.ru, тариф Мега-1. Последние пару недель все мои сайты стали довольно часто дружно полеживать. Это проблема первая.

Проблема 2. Один из проектов в ближайшем будущем потребует более ответственного подхода. Больше дискового пространства, доступной оперативной памяти и большей надежности.

Нужно:

1. Консультация о возможных причинах проблемы № 1

2. Совет о надежном хостере. Пока что я присмотрел hetzner. Консультация о целесообразности перехода на виртуальный сервер вместо shared - хостинга.

3. Однократная настройка виртуального сервера и консультация по его дальнейшему администрированию

4. Желательна возможность платного консультирования в будущем и выполнения различных задач в области безопасности и администрирования

Общение планирую вести через скайп. Консультации предлагаю оплачивать по времени. Пишите в скайп stepan.chernyaev когда я буду онлайн. В заявках, пожалуйста, ориентируйте сразу по стоимости настройки сервера и часа консультации.