Настройка сервера и перенос на него сайтов

Имеется vds. (fastvps.ru). На нем работает 4-5 сайтов. У этих же реселлеров беру сервер, нужно его настроить и переместить туда все проекты, желательно с минимальным простоем.

Пожелания по настройке (помимо стандартных о хорошей производительности, защищенности...):

- Никакие лог-файлы не должны копиться слишком долго (не более 1-2 гб на все логи)

- Поставить какое-нибудь приложение, чтобы у меня был график нагрузки на сервер по всем возможным параметрам.