Настройка сервера и перенос на него сайтов

Требуется перенести 2 сайта на joomla 1/0 с Агавы на мой хостинг в Ру.Центре. Сайты: www.oratormaster.ru и www.nlp-resources.ru . Каковы гарантии сохранности данных? Сроки? Просьба цены указывать за оба сайта вместе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется vds. (fastvps.ru). На нем работает 4-5 сайтов. У этих же реселлеров беру сервер, нужно его настроить и переместить туда все проекты, желательно с минимальным простоем.
Пожелания по настройке (помимо стандартных о хорошей производительности, защищенности...):
- Никакие лог-файлы не должны копиться слишком долго (не более 1-2 гб на все логи)
- Поставить какое-нибудь приложение, чтобы у меня был график нагрузки на сервер по всем возможным параметрам.
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