Настройка вдс

Ubuntu 10.04 LTS (Lucid)

Необходимо настроить фтп (желательно настроить тулзовину которая позволит мне добавлять и удалять пользователей под конкретные папки)

Так же необходимо поднять мейловый сервак и показать там что к чему (как создать новый почтовый ящик и менять к нему пароли)

Настроить крон (опять же если есть фришная тулза чтоб таски для крона можно было добавлять не через консоль - то посоветуйте плиз)

Настроить свн (создать 3 виртуальных хоста, пустых; и насторить так чтобы при коммите сервер апался и изменения были видны на лайве).

В дальнейшем нам часто нужны будут такие услуги. И сразу просьба обращаться лишь ответственным, адекватным и терпеливым к вопросам людям, которым интересно работать стабильно с постоянным заказчиком.

Ответы "давайте посмотрим" - не принимаются.

Принимаются конкретные предложения и цены.

На вдс будут размещаться сайты на Друпал, так что у кого есть опыт оптимизации сервера под друпал - милости просим.

Apache, php, mysql and phpmyadmin уже стоят.