Настройка вдс

Имеется vds. (fastvps.ru). На нем работает 4-5 сайтов. У этих же реселлеров беру сервер, нужно его настроить и переместить туда все проекты, желательно с минимальным простоем. Пожелания по настройке (помимо стандартных о хорошей производительности, защищенности...): - Никакие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ubuntu 10.04 LTS (Lucid)
Необходимо настроить фтп (желательно настроить тулзовину которая позволит мне добавлять и удалять пользователей под конкретные папки)
Так же необходимо поднять мейловый сервак и показать там что к чему (как создать новый почтовый ящик и менять к нему пароли)
Настроить крон (опять же если есть фришная тулза чтоб таски для крона можно было добавлять не через консоль - то посоветуйте плиз)
Настроить свн (создать 3 виртуальных хоста, пустых; и насторить так чтобы при коммите сервер апался и изменения были видны на лайве).
В дальнейшем нам часто нужны будут такие услуги. И сразу просьба обращаться лишь ответственным, адекватным и терпеливым к вопросам людям, которым интересно работать стабильно с постоянным заказчиком.
Ответы "давайте посмотрим" - не принимаются.
Принимаются конкретные предложения и цены.
На вдс будут размещаться сайты на Друпал, так что у кого есть опыт оптимизации сервера под друпал - милости просим.
Apache, php, mysql and phpmyadmin уже стоят.
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