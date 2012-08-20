Добрый день. Требуется человек хорошо знающий законодательства и правила хостинг услуг. Необходимо подобрать хостинг для проекта который не каждый провайдер примет. И дать пару советов.
Настроить сервер для Битрикс
Необходимо настроить выделенный сервер для максимальной производительности 1c-Битрикс.
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