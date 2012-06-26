Настройка хостинговой площадки

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрытнет заявок115 просмотров

Добрый день!

Требуется конфигурация и настройка взаимодействия такой структуры:

Web-часть – joomla template, (установлен), работает

Billing – whmcs, лицензия, (установлен)

Automation:

Website panel for, установлен

• Exchange server 2010 sp2

• Sharepoint 2010 foundation server

• Dynamics CRM

Cpanel for (установка не производилась)

• DNS

• Dedicated

• VPS\VDS

• Sites

• SSL

На текущий момент построена уже инфраструктура на Microsoft-решениях и предоставляются сервисы клиентам:

Exchange, Sharepoint portal, CRM

Структура нежесткая, возможно обсуждать.

Необходим: опыт реализации Вами таких проектов, оценка бюджета и сроки выполнения проекта.

Joomla
13 лет назад
dacher
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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