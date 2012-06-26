Интересует человек, реализовавший илт который сумеет реализовать простейший проект виртуального хостинга на готовом сервере. ВАЖНО: реализация не обязательна, нужны лишь только ваши знания, ну а реализация лишь от вашего желания. ...
Настройка хостинговой площадки
Добрый день!
Требуется конфигурация и настройка взаимодействия такой структуры:
Web-часть – joomla template, (установлен), работает
Billing – whmcs, лицензия, (установлен)
Automation:
Website panel for, установлен
• Exchange server 2010 sp2
• Sharepoint 2010 foundation server
• Dynamics CRM
Cpanel for (установка не производилась)
• DNS
• Dedicated
• VPS\VDS
• Sites
• SSL
На текущий момент построена уже инфраструктура на Microsoft-решениях и предоставляются сервисы клиентам:
Exchange, Sharepoint portal, CRM
Структура нежесткая, возможно обсуждать.
Необходим: опыт реализации Вами таких проектов, оценка бюджета и сроки выполнения проекта.
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