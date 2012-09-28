Задачка была нетривиальная, но Виталий справился прекрасно, преодолевая на своем пути все возникающие трудности. Адекватен (что важно для заказчика) и оперативен. Молодец! Готов рекомендовать, как исполнителя. Если есть дополнительные вопросы - пишите, отвечу.