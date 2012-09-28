Необходимо разработать портал на основе Sharepoint 2013. Дизайн портала уже разработан и согласован. Функционал – использование на портале всех типовых портальных функций + автоматизация бизнес-процессов + брендинг. Просьба предоставить свои работы. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Добрый день! Имеется дизайн сайта в psd. Необходимо переложить в Joomla и встроить в структуру сайта биллинг – whmcs (лицензия). Функционал сайта: 1. Встроенный в сайт биллинг Whmcs (пример: https://plexhosted.com/) 2. Корректное отображение данных в следующих браузерах: o Internet ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Требуется конфигурация и настройка взаимодействия такой структуры: Web-часть – joomla template, (установлен), работает Billing – whmcs, лицензия, (установлен) Automation: Website panel for, установлен • Exchange server 2010 sp2 • Sharepoint 2010 foundation server • Dynamics CRM Cpanel for (установка не производилась) • DNS • Dedicated • VPS\VDS • Sites • SSL На текущий момент ...Хостингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$440
10 баллов
11 лет назад
Доволен сотрудничеством. Четко поставлена задача, оплата в сроки. Приятно работать с такими людьми. Спасибо.
Ответный отзыв
Задачка была нетривиальная, но Виталий справился прекрасно, преодолевая на своем пути все возникающие трудности. Адекватен (что важно для заказчика) и оперативен. Молодец! Готов рекомендовать, как исполнителя. Если есть дополнительные вопросы - пишите, отвечу.