dacher

Дмитрий Черкасов dacher

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка портала на Sharepoint2013

    Необходимо разработать портал на основе Sharepoint 2013. Дизайн портала уже разработан и согласован. Функционал – использование на портале всех типовых портальных функций + автоматизация бизнес-процессов + брендинг. Просьба предоставить свои работы. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта со встроенным биллингом

    $500

    Добрый день! Имеется дизайн сайта в psd. Необходимо переложить в Joomla и встроить в структуру сайта биллинг – whmcs (лицензия). Функционал сайта: 1. Встроенный в сайт биллинг Whmcs (пример: https://plexhosted.com/) 2. Корректное отображение данных в следующих браузерах: o Internet ...

    Дизайн сайтаJoomlaФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка хостинговой площадки

    Добрый день! Требуется конфигурация и настройка взаимодействия такой структуры: Web-часть – joomla template, (установлен), работает Billing – whmcs, лицензия, (установлен) Automation: Website panel for, установлен • Exchange server 2010 sp2 • Sharepoint 2010 foundation server • Dynamics CRM Cpanel for (установка не производилась) • DNS • Dedicated • VPS\VDS • Sites • SSL На текущий момент ...

    JoomlacPanel
    Хостингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
jdiond
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$440
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта со встроенным биллингом
Доволен сотрудничеством. Четко поставлена задача, оплата в сроки. Приятно работать с такими людьми. Спасибо.
Задачка была нетривиальная, но Виталий справился прекрасно, преодолевая на своем пути все возникающие трудности. Адекватен (что важно для заказчика) и оперативен. Молодец! Готов рекомендовать, как исполнителя. Если есть дополнительные вопросы - пишите, отвечу.
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