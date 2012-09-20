Перенести сайт с одного хостинга на другой

Надо перенести интернет магазин с хостнга nic.ru на другой хостинг.Сам сайт на CMS OpenCart Вполне возможны какие нибудь технические закавыки в переносе. Если вы чувствуете в себе силы и у вас есть возможности решать неожиданные технические проблемы то буду рад сотрудничеству.