Перенести сайт с одного хостинга на другой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен9 заявок158 просмотров

Надо перенести интернет магазин с хостнга nic.ru на другой хостинг.Сам сайт на CMS OpenCart Вполне возможны какие нибудь технические закавыки в переносе. Если вы чувствуете в себе силы и у вас есть возможности решать неожиданные технические проблемы то буду рад сотрудничеству.

Opencart
13 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Не первый раз пользуюсь услугами Павла. Его работой доволен.
Как всегда доволен нашим сотрудничеством с Михаилом. Буду рад помочь в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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