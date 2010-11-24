Нужно загрузить сайт на хостинг с базой данных

Нужно загрузить сайт на хостинг (сайт с базой данных, нужно ее настроить под хостинг.)

Есть 4 домена, нужно один и тот же сайт залить на эти домена.

Очень срочно нужно..кто поможет??? жду.спасибо

Желательно с Киева....

Но пишите все будем думать.