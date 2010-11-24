Нужно загрузить сайт на хостинг с базой данных

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Закрыт5 заявок152 просмотра

Нужно загрузить сайт на хостинг (сайт с базой данных, нужно ее настроить под хостинг.)

Есть 4 домена, нужно один и тот же сайт залить на эти домена.

Очень срочно нужно..кто поможет??? жду.спасибо

Желательно с Киева....

Но пишите все будем думать.

14 лет назад
dadal6324
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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