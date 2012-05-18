Нужен человек, который смог бы реализовать следующее: Клиентам предоставляются VPS на базе Hyper-V и хотелось бы дать им возможность из своего кабинета на сайте управлять ими, а именно включить, выключить и перезагрузка. ...
Обслуживание и развитие сайта.
Здравствуйте, господа программисты.
Нахожусь в активном поиске толкового программиста, который может взять мой сайт на обслуживание (бесперебойная работа, настройка, устранение ошибок в процессе работы), обслуживание на хостинге (Линукс), а также доработка, разработка и реализация его некоторых работающих и новых функциональных блоков.
Сайт сделан на Зенде, админка на Симфони. Обязательное знание этих двух фреймворков ! Возможен переход админки на собственный продукт, разработанный и реализованный на Зенде (отдельно оплачиваемая работа).
Проживание - Киев и Киевская область, желательно Бориспольский район. Без вариантов ! Личные встречи обязательны !
Серьёзное предложение для длительного сотрудничества.
"Шаровики", "авось проконает" и некомпетентность - даже не пытайтесь...
сайт — http://statusclub.net
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