Обслуживание и развитие сайта.

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  2. Хостинг
Закрытнет заявок241 просмотр

Здравствуйте, господа программисты.

Нахожусь в активном поиске толкового программиста, который может взять мой сайт на обслуживание (бесперебойная работа, настройка, устранение ошибок в процессе работы), обслуживание на хостинге (Линукс), а также доработка, разработка и реализация его некоторых работающих и новых функциональных блоков.

Сайт сделан на Зенде, админка на Симфони. Обязательное знание этих двух фреймворков ! Возможен переход админки на собственный продукт, разработанный и реализованный на Зенде (отдельно оплачиваемая работа).

Проживание - Киев и Киевская область, желательно Бориспольский район. Без вариантов ! Личные встречи обязательны !

Серьёзное предложение для длительного сотрудничества.

"Шаровики", "авось проконает" и некомпетентность - даже не пытайтесь...

сайт — http://statusclub.net

13 лет назад
pokota
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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