Проверить настройки СМТП сервера Постфикс

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Завершен6 заявок162 просмотра

Есть сервер Юбунту с мейл сервером Постфик.

Проверить настройки СМТП сервера, чтоб письма могли отправлятся только локальними скриптами на сервере.

(тоесть недоступность сервера для спаммеров)

Указивайте пожалуйста цени

14 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Все отлично сделано, быстро настроены на сервере нужные параметри.
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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