Имеется функционирующий сайт... Нужно сделать его копию (перезд на новый адрес) Сайт не простой - использует много различных библиотек, которые подключал хостер Доступ к фтп и админке дам. ...
Проверить настройки СМТП сервера Постфикс
Есть сервер Юбунту с мейл сервером Постфик.
Проверить настройки СМТП сервера, чтоб письма могли отправлятся только локальними скриптами на сервере.
(тоесть недоступность сервера для спаммеров)
Указивайте пожалуйста цени
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