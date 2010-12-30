Переезд и настройка сайта на новый хостинг

Имеется функционирующий сайт...

Нужно сделать его копию (перезд на новый адрес)

Сайт не простой - использует много различных библиотек, которые подключал хостер

Доступ к фтп и админке дам.

Нужен ИМЕННО опытный человек или студия, т.к. 2 человека уже не справились - так и не смогли на своем хостинге настроить для демонстрации выполненной работы.

Тот кто настраивал первоначально сайт как говориться "отошел от дел ", поэтому и требуется помощь сторонних лиц.

срок 5-7 дней

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