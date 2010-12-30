Переезд и настройка сайта на новый хостинг

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен19 заявок344 просмотра

Имеется функционирующий сайт...

Нужно сделать его копию (перезд на новый адрес)

Сайт не простой - использует много различных библиотек, которые подключал хостер

Доступ к фтп и админке дам.

Нужен ИМЕННО опытный человек или студия, т.к. 2 человека уже не справились - так и не смогли на своем хостинге настроить для демонстрации выполненной работы.

Тот кто настраивал первоначально сайт как говориться "отошел от дел ", поэтому и требуется помощь сторонних лиц.

срок 5-7 дней

оставляйте контакты для связи

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

seo1
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$200
7 дней
Настоящие профессионала. Абсолютно всегда на связи. Мастера своего дела. Очень доволен работой. Продолжаю сотрудничать
Добросовестный Заказчик , оплатил работу , согласно договоренности и в срок , рекомендую как порядочного человека , продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

seo1
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад

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