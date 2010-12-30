Добрый день, панель ISPmanager, все как бы настроили, но возникла проблема с NS1 NS2
Переезд и настройка сайта на новый хостинг
Имеется функционирующий сайт...
Нужно сделать его копию (перезд на новый адрес)
Сайт не простой - использует много различных библиотек, которые подключал хостер
Доступ к фтп и админке дам.
Нужен ИМЕННО опытный человек или студия, т.к. 2 человека уже не справились - так и не смогли на своем хостинге настроить для демонстрации выполненной работы.
Тот кто настраивал первоначально сайт как говориться "отошел от дел ", поэтому и требуется помощь сторонних лиц.
срок 5-7 дней
оставляйте контакты для связи
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Хостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно загрузить сайт на хостинг (сайт с базой данных, нужно ее настроить под хостинг.) Есть 4 домена, нужно один и тот же сайт залить на эти домена. Очень срочно ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Случилась беда-беда. "Дропнули" базу, а те бекапы, что предоставил хостинг — набор frm и idb файлов, с именами таблиц. Очень срочно необходимо их восстановить, обратно в работоспособную базу. Цену указывайте ...Хостинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется перенести два сайта с одного хостинга на другой (sweb.ru). http://www.metrostation.ru/menu/eda/new/ http://glavpivtorg.ru/priemnaya/ Файлы могу перекинуть сам- нужна настройка. ну или сразу всё.Закрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо: - выбрать хороший хостинг (как вариант VPS) - установить на него redmine + несколько расширений. в плане выбора VPS приоритеты стабильность и цена.Закрыт14 лет назад
Нужно настроить Настроить MX-записи для почты яндекса с моим доменом! хостинг домен все есть, только лишь настроит МХ записи!Хостинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется консультация по облачным хостингам, типо heroku. Необходима информация в основном по безопасности. Подробности в icq.Хостинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть VDS хостинг- vdsplanet.ru там выделяется серверу только ip адрес Также имеется финский регистратор доменов "ficora"- где обязательно нужно указывать NS. По айпи он домен не делегирует почемуто. ...Хостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Поднять Tornado Web Server на VDS Срочно.Хостинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист для переноса сайта с виртуального хостинга на VDS. Также требуется вся необходимая настройка. Требования: наличия навыков администрирования Linux-сервера. Указывайте опыт работы, а также стоимость ваших услугХостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад