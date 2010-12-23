Нужно загрузить сайт на хостинг (сайт с базой данных, нужно ее настроить под хостинг.) Есть 4 домена, нужно один и тот же сайт залить на эти домена. Очень срочно ...
Настроить NS на VPS сервере
Добрый день, панель ISPmanager, все как бы настроили, но возникла проблема с NS1 NS2
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