Настроить NS на VPS сервере

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Завершен4 заявки145 просмотров

Добрый день, панель ISPmanager, все как бы настроили, но возникла проблема с NS1 NS2

ISPmanager
14 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$5
1 день
Семен отличный специалист, сделал все быстро. Я остался очень доволен, всем рекомендую сотрудничество с Семеном
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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