SMTP relay повесить на хост

Здравствуйте! Необходимо установить на предоставляемый хост SMTP relay, настроить и передать мне логин/пасс.

Просьба, цены сами предлагайте, понимаю, что работа не трудная, но сам неимею времени чтоб разобраться.

Предлагайте, господа!

Можно в ПМ, но лучше в аську: 11два851