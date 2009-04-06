SMTP relay повесить на хост

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Закрыт11 заявок238 просмотров

Здравствуйте! Необходимо установить на предоставляемый хост SMTP relay, настроить и передать мне логин/пасс.

Просьба, цены сами предлагайте, понимаю, что работа не трудная, но сам неимею времени чтоб разобраться.

Предлагайте, господа!

Можно в ПМ, но лучше в аську: 11два851

SMTP
16 лет назад
tst_11
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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