Помощь установка и подключение БД

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен4 заявки193 просмотра

Проблема в следующем: сайт закачен на новый хостинг, dump залит, в config и _constants прописаны данные базы, пользователя и пароль, но There seems to be a problem with the MySQL server, sorry for the inconvenience.

We should be back shortly. Это в лучшем случае, а то вообще не загружается.

MySQL
16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Иван, отлично справился с задачей. Рассказал как бороться с проблемой в дальнейшем. Спасибо!
Прекрасный заказчик, очень оперативно отвечает и предоставляет необходимые данные.

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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