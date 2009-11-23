Составить htaccess

Нужен хостинг с большим дисковым пространством, 20-50 гигов. Требования: - PHP; - Perl; - MySQL; - CGI-каталог; - FTP; - cron; - htaccess.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Eсть домен в нем папки , domain.com/folder1 , domain.com/folder34 и тд , в папках html файлы .
Нужно для указанных айпи показывать все эти страницы а для всех остальных (что не указаны) показывать другую страницу.
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