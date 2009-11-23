Составить htaccess

$5
ХостингЗавершен7 заявок291 просмотр
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Eсть домен в нем папки , domain.com/folder1 , domain.com/folder34 и тд , в папках html файлы .

Нужно для указанных айпи показывать все эти страницы а для всех остальных (что не указаны) показывать другую страницу.

14 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
zefirs
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Человек настроил сервер как нужно , все сделал отлично
Отличный человек, отличный заказчик! Прямо настроение хорошее. :)
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