Требуется интеграция скриптов Google и Яндекс Метрики в систему управления контентом MODX. Задача включает настройку для отслеживания целей в конверсии. Необходимо обеспечить корректное функционирование метрик для анализа эффективности контекстной рекламы.
Добавить скрипты от гугл и яндекс метрики в modx для определения цели
Добавить скрипты от гугл и яндекс метрики в modx для определения цели в конверсии
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