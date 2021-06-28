Собрать компании по директ и РСЯ на нашем аккаунте.

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Закрыт15 заявок830 просмотров

Собрать компании по директ и РСЯ на нашем аккаунте. Ключи уже собраны и проставлены

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Необходимо грамотно составить объявления и заполнить все поля, настроить показы, исходя из нововведений Яндекса. Минус слова предоставим + добавить от себя исходя из опыта.

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4 года назад
ApolloMotors
Дмитрий 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Константин
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Мат
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва
4 года назад
Юрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
25 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
43 отзыва
4 года назад
Антон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
92 отзыва
4 года назад
Лучший специалист контекстной рекламы апреля
#1
Контекстная реклама
Анна
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад