Требуется интеграция скриптов Google и Яндекс Метрики в систему MODX для определения целей в конверсии. Задача включает корректную настройку и тестирование скриптов для эффективного отслеживания показателей.
Собрать компании по директ и РСЯ на нашем аккаунте.
Собрать компании по директ и РСЯ на нашем аккаунте. Ключи уже собраны и проставлены
страницы на которые они должный вести.
Необходимо грамотно составить объявления и заполнить все поля, настроить показы, исходя из нововведений Яндекса. Минус слова предоставим + добавить от себя исходя из опыта.
Файл с ключами во вложении.
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