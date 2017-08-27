Создание контекстной рекламы для директа и адвордс

Контекстная рекламаЗавершен3 заявки149 просмотров
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Необходимо создать объявления для adwords и директ

6 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
knockie
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$300
10 дней
Профессиональный и уверенный подход к работе. Четкое понимание необходимого алгоритма действий. Все необходимые рекламные кампании созданы в кратчайшие сроки. Андрей всегда на связи, отвечает на возникающие вопросы, помогает в решении вопросов, напрямую не связанных с поставленной задачей. Работа продолжается, Андрей создает новые кампании, следит и отлаживает уже созданные кампании. Количество заказов существенно увеличилось, несмотря на сезон летнего затишья. Буду рад продолжать сотрудничество, увеличивая объем выполняемых работ! В очередной раз убеждаюсь, работа с профессионалами всегда очень интересна и плодотворна. Большое спасибо за помощь в продвижении бизнеса! Всем рекомендую!
Благодарен Александру за сотрудничество. Александр на редкость адекватный заказчик - оплату не затягивает, задачи всегда обсуждает со мной и прислушивается к моему мнению. Рекомендую!