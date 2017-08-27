Создание контекстной рекламы для директа и адвордс

Профессиональный и уверенный подход к работе. Четкое понимание необходимого алгоритма действий. Все необходимые рекламные кампании созданы в кратчайшие сроки. Андрей всегда на связи, отвечает на возникающие вопросы, помогает в решении вопросов, напрямую не связанных с поставленной задачей. Работа продолжается, Андрей создает новые кампании, следит и отлаживает уже созданные кампании. Количество заказов существенно увеличилось, несмотря на сезон летнего затишья. Буду рад продолжать сотрудничество, увеличивая объем выполняемых работ! В очередной раз убеждаюсь, работа с профессионалами всегда очень интересна и плодотворна. Большое спасибо за помощь в продвижении бизнеса! Всем рекомендую!