Нужен директолог

Добрый день. Необходимо произвести настройку рекламных кампаний в туристической тематике. Опыт был, но печальный. По запросу могу предоставить доступ в старые рк и доступ в аналитику. Фрилансеров, у которых не было опыта в тур.тематике, огромная просьба не отнимать Ваше ...