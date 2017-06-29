Настройка рекламы Yandex Direct & Facebook

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок189 просмотров
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Шалом, господа! 

необходимо настроить рекламу в директе и фейсбуке. 

Рассмотрю все предложения, выберу самое интересное. 

Тематика – автозапчасти.

6 лет назад
guest_14987476862226
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
iammarketolog
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$100
3 дня
Спасибо за сотрудничество)
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