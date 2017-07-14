Настроить контекстную рекламу

Всем привет! Ищу человека, который хорошо разбирается в настройке Яндекс Директ и Google Adwords. Для небольшого города нужно настроить кампанию для юридических услуг. "Цели" и прочее настраивать НЕ НАДО. Только хорошо подобрать ключевики, составить объявление, указать географию и тонко настроить ставки. Сделать всё это нужно в отдельном аккаунте, который по факту готовности мы передадим заказчику. Называйте, пожалуйста точную цену в российских рублях и сроки.

ps: я веб-разработчик и этот заказ далеко не последний. Ищу человека, с которым сработаемся надолго.