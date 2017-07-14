Настроить контекстную рекламу

Контекстная рекламаЗавершен23 заявки226 просмотров
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Всем привет! Ищу человека, который хорошо разбирается в настройке Яндекс Директ и Google Adwords. Для небольшого города нужно настроить кампанию для юридических услуг. "Цели" и прочее настраивать НЕ НАДО. Только хорошо подобрать ключевики, составить объявление, указать географию и тонко настроить ставки. Сделать всё это нужно в отдельном аккаунте, который по факту готовности мы передадим заказчику. Называйте, пожалуйста точную цену в российских рублях и сроки.

ps: я веб-разработчик и этот заказ далеко не последний. Ищу человека, с которым сработаемся надолго.

6 лет назад
DesignForLife
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GennadiyBolk
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
1 день
Очень быстро. Очень качественно. И очень внимательно. Рекомендую Геннадия по вопросам настройки рекламных кампаний!
Отличный заказчик! Четко поставил задачу, коммуникабельный, оплату производит вовремя. Не могу не порекомендовать.
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