Реклама интернет-магазина в Google и Яндекс

Для сайта (металлопластиковые окна) нужно настроить контекстную рекламу. Для понимания объема работы: - Ядро собрано, запросы отобраны, ссылки распределены. Объем более 50 кластеров запросов в каждом разное количество запросов (примерно по 20-30 +/- запросов в каждой группе). Чего ...
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Нужно сделать рекламу магазина и отдельно - посадочной страницы для оптовых покупателей. Также настроить аналитику.
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