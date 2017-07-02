Реклама интернет-магазина в Google и Яндекс

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок173 просмотра
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Нужно сделать рекламу магазина и отдельно - посадочной страницы для оптовых покупателей. Также настроить аналитику.

6 лет назад
micvim
Михаил 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
6 лет назад
$200
7 дней
Уже не первый раз сотрудничаем с Ириной. Делает рекламу уже для третьего сайта. Всё, как всегда, очень качественно. Рекомендуем!
Михаил, спасибо за доверие и новые задачи. От совместной работы только позитивные впечатления! Рекомендую как заказчика.